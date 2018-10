Ekstremni desničar Bolsonaro predsednik Brazila

Brazilci su u drugom krugu predsedničkih izbora za novog šefa države izabrali kandidata krajnje desnice Žaira Bolsonara, uprkos brojnim upozorenjima da će taj bivši kapetan vojske ugroziti demokratiju u zemlji.

Bolsonaro je na jučerašnjim izborima osvojio 55,4 odsto glasova, a njegov protivkandidat, levičar Fernando Hadad 44,4 odsto glasova izašlih gradjana, navodi Asošiejted pres.

Predsednička trka pokazala je duboku podeljenost brazilskog društva koju odražavaju oprečne vizije budućnosti dvojice kandidata, a izbori su održani u senci korupcijskih skandala i napada nožem na Bolsonara usred kampanje, zbog kojeg je hitno operisan i zadržan u bolnici 23 dana. Novoizabrani predsednik, koji je u parlamentu proveo 27 godina, pristalicama se obratio iz svoje kuće u Rio de Žaneiru putem televizije i podsetio da je jedva preživeo napad nožem u kampanji.

"Prvo želim da zahvalim Bogu", rekao je Bolsonaro. On je takodje obećao da će štititi ustav i ujediniti duboko podeljeno društvo. "Ova zemlja pripada svima nama, Brazilcima po rodjenju ili po srcu, Brazil različitih mišljenja, boja i orijentacija", rekao je Bolsonaro, čitajući s papira.

Posle više izbornih ciklusa u kojima su pobedjivali kandidati Radničke partije, Bolsonarova pobeda znači i snažno okretanje Brazila udesno. Kao i drugi desničari koji su nedavno došli na vlast širom sveta, i Bolsonaro je popularnost izgradio kombinacijom oštre, često nasilne retorike i krajnje desnih pozicija.

On je u kampanji obećavao da će "očistiti" Brazil od kriminala i ponovo uspostaviti "tradicionalne vrednosti", ali je navodio i da će poštovati ustav i gradjanske slobode. Pozitivno je govorio o periodu vojne diktature u Brazilu (1964-1985) i obećavao nasilan obračun s narko kartelima i kriminalom, a zbog provokativnih izjava o abortusu, migraciji, homoseksualnosti i kontroli oružja dobio je nadimak "Brazilski Tramp" (Trump of the tropics), navodi Bi-Bi-Si.

Poraženi Hadad, kandidat Radničke partije, rekao je da će biti oštra opozicija Bolsonaru, ali i da će poštovati institucije Brazila. "Imamo odgovornost da podignemo opoziciju, stavljajući nacionalne interese, interese celog naroda Brazila, iznad svega. Brazilu verovatno nikada nije bilo potrebnije aktivno gradjanstvo nego sada", naveo je Hadad.

On nije čestitao na pobedi Bolsonaru kog je prethodno optuživao da širi laži o njemu i njegovoj porodici. Odmah po proglašenju izbornih rezultata, medjunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava izrazile su zabrinutost zbog Bolsonarove pobede. Jedna od njih, Hjuman rajts voč (Human rights watch) pozvala je brazilsko pravosuđe i druge institucije da se "odupru bilo kakvom pokušaju podrivanja ljudskih prava, vladavine prava i demokratije pod vladom Žaira Bolsonara". Fond za odbranu životne sredine upozorio je da će Bolsonarova obećanja biti "opasnost za planetu".

Bolsonaro je konstatno navodio da će izvući Brazil iz pariskog sporazuma o klimatskim promenama i da će ukinuti ograničenja u vezi sa zaštitom životne sredine kako bi učinio zemlju privlačnijom za međunarodne investitore.

Bivši vojni kapetan bio je favorit pred drugi krug izbora, pošto je u prvom krugu 7. oktobra dobio podršku 46 odsto birača, a Hadad 29 odsto. Iako je, prema anketama, Bolsonaro imao prednost od 18 odsto u odnosu na Hadada pre nekoliko nedelja, ta razlika je smanjena na oko 10 odsto, pošto je više poznatih ličnosti upozorilo da bi njegov izbor bio direktan rizik po četvrtu po veličini demokratiju na svetu.

Međutim, njegov izbor posledica je široko rasprostranjenog gneva brazilskih gradjana prema političkoj klasi zbog korupcijskih skandala, lošeg stanja ekonomije i porasta nasilja. Posle objavljivanja rezultata, Bolsonarove pristalice organizovale su vatromet na poznatoj plaži Kopakabana u Rio de Žaneiru, dok su u najvećem gradu Sao Paolu građani slavili na ulicama i trubili u vozilima. U Sao Paolu je bilo i sukoba između Bolsonarovih pristalica i protivnika.