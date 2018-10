Makron: Višegradska grupa da ne koristi EU kao dežurnog krivca

Predsednik Francuske Emanuel Makron zatražio je u razgovoru za češke i slovačke medije da zemlje Višegradske grupe prestanu da upotrebljavaju Evropsku uniju kao žrtveno jagnje i dežurnog krivca pred svojim biračima, prenosi agencija Beta.

Makron je podsetio Poljsku, Češku, Slovačku i Mađarsku da "EU nije inostranstvo, već mi, odnosno oni sami".

"Naći žrtveno jagnje može da pomogne na kratke staze, ali dugoročno donosi ono najgore. Odlučno odbijam ideju spoljnog pritiska. Evropa to smo mi. To nije inostranstvo. To je deo nas samih, to su naše suverene odluke, naše vrednosti, naš identitet. Kada Evropa pošalje ček, ne priča se da su to prljave pare. Kada brani svoje vrednosti, odjednom postaje daleki neprijatelj", upozorio je Makron u intervjuu koji danas objavljuju češke Hospodaržske novini i slovački list SME pred posetu Makrona Bratislavi i Pragu.

Francuski predsednik je povodom kaznene procedure EU po članu 7. osnovnog sporazuma EU zbog sistemske ugroženosti prava i demokratskih vrednosti u Poljskoj i Mađarskoj u razgovoru upozorio da smisao tog člana 7. po kome zemlja može da ostane i bez prava glasa u EU nije da kažnjava, već da se upozori i da se zatim vodi dijalog.

"Razvoj pravne države u Mađarskoj je uznemirujući. Niz mera bi mogao da poremeti ravnotežu snaga. Nedavno usvojeni zakoni o nevladinim organizacijama mogu osetno da otežaju njihovu delatnost. Govoriti o tome, izraziti uznemirenje, to ne znači deliti lekcije spolja, to znači braniti zajedničku stvar. Ne možemo da osudjujemo budžetski deficit a da ne osudjujemo deficit demokratije", kazao je Makron.

Francuski predsednik naglasio je povodom procedure protiv Poljske i Madjarske da su zemlje EU jedna evropska porodica koja je u prošlosti često bila ranjavana a konačno se ujedinila i da porodica logično deli zajedničke vrednosti, njeni članovi govore zamerke jedni drugima a probleme porodica nastoji da reši.

Predsednik Francuske podsetio je na svoje ranije reči novim istočnooevropskim članicama, da "EU nije samousluga. Evropa je zajednička sudbina".

"Na prvom mestu je poštovanje naših zajedničkih vrednosti. U EU postoji zajednički temelj: u privredi to je zajedničko tržište, u politici humanističke vrednostri, u civilizacijskom smislu model koji spaja individualne slobode, solidarnost i kulturnu raznolikost", rekao je Makron.

"Ne možemo da koristimo evropski budžet a da ne dopuštamo solidarnost u oblasti migracija. Ne možemo da smanjujemo svoj doprinos evropskom budžetu a da ne shvatamo šta nosi zajedničko tržište. Ukoliko želimo da ubijemo Evropu, onda da nastavimo ovako (kao do sada) dalje", rekao je predsednik Makron.

Predsednik Francuske danas boravi u Bratislavi i Pragu kao glavni gost povodom proslave 100. godišnjice nastanka Čehoslovačke ovog vikenda, a u Češku, da proslavi stvaranje zajedničke države Čeha i Slovaka, dolazi i nemačka kancelarka Angela Merkel.