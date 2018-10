Bolton poručio Kremlju: Ne mešajte se u američke izbore

Savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika SAD, Džon Bolton, izjavio je da je najvišim zvaničnicima u Moskvi rekao da je rusko mešanje u izbore u Sjedinjenim Državama doživelo neuspeh i da bi to trebalo da bude lekcija Kremlju.



Govoreći 23. oktobra, nakon razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i drugim visokim zvaničnicima tokom dvodnevne posete Moskvi, Bolton je rekao da nema dokaza da su navodne ruske operacije, kako je detaljno navedeno u optužnici koju su SAD podigle protiv najmanje dvadesetak Rusa, imale bilo kakav efekat na ishod predsedničkih izbora 2016. godine. Ali, kako je rekao, to je stvorilo široko rasprostranjeno nepoverenje prema Rusiji u Vašingtonu.



"Činjenica je da bi ishod izbora bio isti, na osnovu dokaza koje imamo", rekao je Bolton.

Bolton je naglasio da je navodno mešanje Rusije "naročito štetno za odnose između Rusije i Amerike, a da im ništa nije obezebdilo zauzvrat".

"Ono što je mešanje proizvelo jeste stvaranje nepovjerenja i neprijateljstva unutar Sjedinjenih Država, a posebno je učinilo skoro nemogućim da dve godine SAD i Rusija naprave bilo kakav napredak. To je ogroman gubitak za obe zemlje, posebno za Rusiju", rekao je on. "Dakle, to je lekcija, mislim: Ne mešajte se u američke izbore."



Rusija je u više navrata negirala bilo kakvo mešanje na američke izbore, iako je Putin rekao da su u to možda bili uključeni neki "patriotski" individualni hakeri.