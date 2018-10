Vučić priredio prijem za odbojkašice Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je prijem za žensku odbojkašku reprezentaciju koja je u Japanu osvojila Svetsko prvenstvo i tom prilikom istakao da je njihov trijumf obradovao naciju.

"Pobede u Japanu obradovala su celokupan narod, a kada sam video slavlje setio sam se filma 'Zlato za odvažne'... Zlato je za hrabre, uporne i one koji nikad ne odustaju. Hvala vam što ste nas naučili kako se ide do cilja", rekao je Vučić.

Odbojkašice Srbije su u subotu u Japanu osvojile zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu, pobedivši u finalu Italiju sa 3:2 u setovima.

Vučić je najavio da će nagrade za zlatnu medalju biti isplaćene "brzo i efikasno", i da će biti ulaganja u odbojkašku infrastrukturu u Srbiji.

"Navikle ste na sjajne rezultate u Japanu, tako da se nadamo novom zlatu u Tokiju na Olimpijskim igrama, ali i da ne bude zlato, opet ste toliko toga uradile. Srbija je ponosna na vas i nadam se da će odbojkašice nastaviti sa uspesima", kazao je predsednik Republike koji je na poklon dobio loptu sa potpisima celog tima.

Selektor Zoran Terzić je Vučiću, "pre svega kao prijatelju" poklonio zlatnu medalju, s obzirom na to da je Vučić "pratio svaki meč i znao sve detalje utakmica".

Predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić je rekao: "Hvala predsedniku Vučiću što ćemo do kraja nedelje dobiti premije. Sećam se dana kada je to moralo da se čeka po godinu i više dana... Nama sada to mnogo znači".

Kapiten reprezentacije Srbije Maja Ognjenović rekla je da "put do medalje nije bio lak, ali smo srećne kada osvajamo medalje za naš narod. Osetile smo podršku naroda i ona nam je mnogo značila".