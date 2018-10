Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost u poseti Moskvi

Savetnik predsednika SAD za nacionalnu bezbednost, Džon Bolton, zakazao je razgovore u Moskvi usled povećanih tenzija povodom izjave Donalda Trampa da će izvući zemlju iz sporazuma o nuklearnom naoružanju.



Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je 21. oktobra da će se ruski predsednik Vladimir Putin sastati sa Boltonom, iako je rekao da se to "neće desiti" 22. oktobra, prvog zvaničnog dana Boltonove dvodnevne posete.



Bolton će se 22. oktobra sastati sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je prethodno da će se SAD povući iz Sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa, jer Rusija, kako je rekao, krši odredbe tog sporazuma.

"Krše ga već duže vreme. I ne znam zašto predsednik Obama nije sa njima pregovarao ili se povukao iz sporazuma. Okončaćemo sporazum i onda ćemo razvijati oružje, osim ako Rusija i Kina pristanu na novi dogovor", izjavio je Tramp.

Tramp je takođe najavio da će SAD razvijati nuklearno oružje, osim ako Rusija i Kina pristanu na novi dogovor. „Moraćemo da rzvijamo to oružje, osim ukoliko Rusija i Kina ne kažu: ’Hajde da budemo pametni i hajde da niko od nas ne proizviodi to oružje.’ To bi me jako obradovalo. Ali, dok god neko krši sporazum, mi nećemo biti strana koja će ga se držati – mislim da to razumete“, rekao je Tramp.