Tramp: SAD se povlače iz nuklearnog sporazuma sa Rusijom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da će se SAD povući iz Sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa, jer Rusija, kako je rekao, krši odredbe tog sporazuma.

"Krše ga već duže vreme. I ne znam zašto predsednik Obama nije sa njima pregovarao ili se povukao iz sporazuma. Okončaćemo sporazum i onda ćemo razvijati oružje, osim ako Rusija i Kina pristanu na novi dogovor", izjavio je Tramp.

Rusija negira da krši taj sporazum, a Ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da je američki potez motivisan „američkom snom o unipolarnom svetu sa samo jednom supersilom“, prenela je agencija RIA Novosti.

Zamenik ruskog ministra inostranih poslova Sergej Rjabkov, izjavio je da povlačenje iz sporazuma o nuklearnom naoružanju predstavlja "opasan korak". "To bi bio veoma opasan korak, siguran sam u to. Međunarodna zajednica to neće shvatiti i čak će to osuditi", rekao je Rjabkov agenciji TASS.

Pre četiri godine, Barak Obama, optužio je Moskvu da krši sporazum, koji su 1987. godine potpisali predsednici Ronald Regan i Mihail Gorbačov, pošto je Rusija testirala krstareće projektile lansirane sa zemlje, ali se Sjedinjene Države pod pritiskom evropskih lidera nisu povukle iz sporazuma.