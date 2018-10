Sindikat ArcelorMittala odustao od generalnog štrajka

Sindikat kompanije ArcelorMittal Zenica (AMZ), na vanrednoj sjednici u petak, sa 45 glasova za i jednim suzdržanim glasom, prihvatio je konačnu ponudu menadžmenta kompanije za potpis Pojedinačnog kolektivnog ugovora za AMZ, čime se definitivno odustalo od zakazanog generalnog štrajka.

Štrajk je trebao početi u utorak, 23. oktobra, u sedam sati ujutro, ali je menadžment danas sačinio konačnu ponudu, na koju je pismeni odgovor čekao do danas u 15 sati, što je Sindikat i ispoštovao, prenosi Klix.ba.



"Možemo javiti generalnom direktoru Biju Nairu da smo prihvatili, kako bismo u ponedjeljak potpisali Pojedinačni kolektivni ugovor. To je najviše što smo mogli izvući", rekao je Zuhdija Kapetanović, predsjednik Sindikata AMZ-a, koji je podsjetio kako su tražili povećanje satnice od 10 posto.



On je i pročitao ponudu za Pojedinačni kolektivni ugovor, koji sačinjava sedam tačaka i koji će važiti retroaktivno, od 4. februara ove godine, do 31. maja 2020. godine.



Kompanija se obavezala da će od 4. februara do 30. septembra ove godine, na satnicu od 3,06 KM, plaćati 5 posto više, a od 1. oktobra 2018. do 31. maja 2020. godine ista će satnica biti uvećana za 6 posto.



Uz to je zagarantovana isplata regresa za ovu te dogovoreno da će, u saradnji sa Sindikatom, najkasnije do 31. oktobra 2019. godine, biti donešena odluka o regresu za iduću godinu.