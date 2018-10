Ljajić: Ramina reakcija o Telekomu skandalozna

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je izjava premijera Albanije Edija Rame da Telekom Srbija nije preferencija Vlade Albanije “skandalozna”.

"On blokira prodaju kompanije u nemačkom vlasništvu. Ispada da su srpski investitori dobrodošli kada im treba da kupe srpsku robu koju nemaju i kad treba da se uspostavi ekonomska saradnja. Ali u sektoru telekomunikacija nisu. To je skandalozno i nezabeleženo. Ne pamtim da je neko to tako otvoreno i javno rekao u svetu. Novac nema boju, nacionalniost, rasu", rekao je Ljaljić za list "Politika".

Premijer Edi Rama rekao je ranije, govoreći o ponudi Telekoma Srbije za kupovinu Telekoma Albanije, koji je u vlasništvu nemačkog Dojče Telekoma, da su kompanije iz Srbije dobrodošle u Albaniju, ali da u oblasti telekomunikacija nisu njihova preferencija. On je naveo da Vlada Albanije nije deo transakcije koju će da izvrši jedna privatna kompanija, da se od nje traži mišljenje jer je tržište mobilne telefonije "strateški sektor".

U Telekomu Srbije, kompaniji koja je 58,11 odsto u vlasništvu Republike Srbije, krajem septembra su potvrdili da su dali ponudu za kupovinu Telekoma Albanije, drugog po snazi teleoperatera u toj zemlji.