Haradinaj: Nema korekcije granice ni razmene teritorije

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj ponovio je u utorak da je pitanje promene granice između Kosova i Srbije mrtvo pitanje. To je bio njegov odgovor na upit novinara da prokomentariše izjavu predsednika Hašima Tačija koji je u ponedeljak kazao da Haradinaj treba da „koriguje svoje izjave“ u vezi dijaloga i dodao kako pozicije nisu večne i kako se predsednici i premijeri menjaju, „pogotovo oni koji se ne poprave“.

„Onaj koji je umro ne oživljava se više, to se jedino desilo sa Isusom. Pitanje korekcije granice, razmene teritorije je umrlo. Jedini način da se ta tema oživi jeste putem nekog navodnog nasilnog scenarija na severu, nekog incidenta, uzajamnog napada, kako bi se onda potvrdila podela. Ali, političke mogućnosti za to nema i svi su shvatili da je to mrtva tema. Srećom, time smo svi mi pobedili, građani, Albanci i Srbi, region. Ali verujem da su pobedili i mir i dijalog“, kazao je Haradinaj nakon sednice vlade, dodajući da je zanteresovan da se dijalog nastavi. On je istakao da onaj kome je cilj da sruši njegovu vladu to će uraditi bez govora, te da se ne treba brinuti o onima koji „samo o tome govore“.

Premijer Kosova je takođe rekao da ukoliko se nasilje desi „svi smo tu da ne dopustimo da Kosovo sklizne u pogrešan scenario“.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj pozvao je građane Kosova da budu pažljivi a nakon toga što su u Novom Sadu prebijeni građani Kosova albanske nacionalnosti.

„Dobro je da pokažemo suprotno, da garantujemo slobodu kretanja svima i slobodu na jezik. Dobro je da u Prištini možeš da govoriš srpski a da te niko ne dira, ali i u drugim zonama Kosova. To je dokaz ko smo“, kazao je Haradinaj.