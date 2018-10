Plenković Komšiću: Hrvatska ne krši zakone izgradnjom Pelješkog mosta

Hrvatska ne krši međunarodno pravo kada je riječ o morskoj granici s Bosnom i Hercegovinom, odgovorio je u ponedjeljak hrvatski premijer Andrej Plenković novoizabranom hrvatskom članu Predsjedništva BiH Željku Komšiću koji je najavio mogućnost tužbe.

"Hrvatska uopće ne krši međunarodno pravo kad je riječ o granici između dviju zemalja", rekao je Plenković nakon susreta s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stolternbergom koji je u posjeti Hrvatskoj.

"Hrvatska je prošle godine, kad se unutar Europske unije odlučivalo o konačnoj odluci o sufinanciranju tog projekta s 357 milijuna eura bespovratnih sredstava iz europskog proračuna, vrlo temeljito i detaljno pojasnila službama Europske komisije cijeli meritum", kazao je hrvatski premijer, ograđujući se kako još nije imao vremena "detaljnije proučiti" Komšićevu izjavu.

Plenković je podsjetio je da nijedna strana nije nikad dovela u pitanje provedbu sporazuma između Tuđmana i Izetbegovića, te da je most koji se gradi visine 55 metara i širine između stupova od 200 metara, što omogućuje prolazak svih vrsti plovila bez problema.

Komšić, koji je prema preliminarnim rezultatima novi člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je u izjavi za Hrvatsku radioteleviziju objavljenoj u ponedjeljak da BiH ima "pravo tužiti Republiku Hrvatsku Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu jer ste dva puta kao država prekršili međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenjem morske granice".

Predsjednik klerikalno-populističke oporbene stranke Most Božo Petrov na društvenim mrežama ustvrdio je da Komšić "nametnut voljom bošnjačkih birača" ne smije u Zagrebu biti primljen kao predstavnik Hrvata, "jer on to nije". Petrov je zatražio i posebnu sjednicu Sabora o "zaštiti Hrvata u BiH."