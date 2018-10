Komšić: Tužit ćemo Hrvatsku zbog kršenja međunarodnog prava

Izabrani član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić izjavio je u prvom intervjuu koji je nakon izbora dao Hrvatskoj radio-televiziji (HRT) kako će BiH tužiti Hrvatsku.

"Imamo pravo tužiti Republiku Hrvatsku Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu, jer je dva puta kao država prekršila Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenjem morske granice. Zašto se to veže za Pelješki most? Zato što to koristite kao adut, nećete utvrditi granicu na moru, nećete ispoštovati čak sporazum Tuđman-Izetbegović o morskoj granici. Jer da poštujete taj sporazum, znate preko kojeg mora bi išao taj Pelješki most - preko bh. mora", rekao je Komšić, u insertu iz intervjua koji će u cjelini biti prikazan večeras.



Komšić je u toku predizborne kampanje poručio kako će nakon preuzimanja dužnosti člana Predsjedništva BiH zatvoriti kabinet člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda u Mostaru koji je 2016. godine otvorio Dragan Čović.

Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da izbor Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BIH nije dobar za Hrvate, ali ni za BiH.

On je pozdravio održavanje općih izbora u BiH i čestitao svima izabranima na svim razinama vlasti., ali mu je žao "da se ponovno, zahvaljujući pozitivnom pravnom okviru, ponovila situacija da priadnici jednog konstitutivnog naroda biraju predstavnika u Predsjedništvu BiH drugom narodu, tj. hrvatskom narodu. To je razvidno iz izbornih rezultata", rekao je Plenković.

"Nastavit ćemo suradnju s institucijama BiH, gajiti dobre, kvalitetne odnose, ali ćemo se zalagati za poštovanje principa jednakopravnosti svih kostitutivnih naroda, osobito Hrvata koji su najmalobrojniji i kojima ovakav scenarij koji smo vidjeli noćas nije dobar, a nije dobar ni za BiH", kaže premijer Hrvatske.

Nezdovoljan je i Božo Petrov predsjednik Mosta.

Petrov na društvenoj mreži Facebook komentirao je izbor Željka Komšića za predstavnika hrvatskog člana u Predsjedništvu BiH. Smatra da Komšić ne smije biti primljen u Zagrebu kao predstavnik Hrvata, a Hrvatima u toj državi poručio je: "Niste sami!"