Brnabić: Nije tačno da nisam pominjala Rezoluciju 1244 u UN

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u ponedjeljka da je nije tačno da ona u Ujedinjenim nacijama u Njujorku nije pomenula rezoluciju 1244 i ocenila da su te tvrdnje potpuna besmislica.

"Netačno je da ja u UN nisam pomenula rezoluciju 1244. Ja sam jasno i glasno pomenula rezoluciju 1244, dan pre, kada sam govorila u sklopu Akcija za mir i kada sam apelovala da se misija UNMIK-a ne smanjujuje ni u broju ni po mandatu i da se poštuje u potpunosti rezulucija UN 1244 SB. To svi znaju, a posebno onaj ko je bio u UN to zna", rekla je Brnabić na pitanje novinara da li to što nije spomenula tu rezoluciju u UN znači da je Srbija odustala od nje.

Ona je ocenila da su to "potpuno besmislene spekulacije nekog ko nema čime pametnije da se bavi, nego da širi lažne vesti".

Opozicionar Vuk Jeremić, bivši šef diplomatije Srbije, koji je i bivši predsednik Generalne skupštine UN, rekao je ranije da predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić svojim nedavnim obraćanjem na sednici skupštine svetske organizacije "poprilično obrukala i nanela ozbiljnu štetu" pregovaračkoj poziciji Srbije po pitanju Kosova.

"Govornica Generalne skupštine UN je izuzetno formalan podijum na kojem se meri svaka izgovorena reč, ali i svaka reč koja nije izgovorena. Svi su primetili da šef srpske delegacije, pominjući Kosovo, nije pomenula Rezoluciju 1244, niti se zahvalila državama koje nisu priznale Kosovo", naveo je Jeremić u reagovanju.