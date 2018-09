Vučić: Nema sile koja me može naterati da priznam Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Beograd uvek za nastavak dijaloga sa Prištinom ali da je potrebno da se zna šta je tema tog razgovora, prenosi Beta.

"Ja da idem tamo da mi pričaju da bi bilo lepo da priznam Kosovo i da bi bio svetski lider da to uradim - neću! Ne interesuje me to. Ne zanima me da budem svetski lider. I šta ćemo sada? Da me smenjujete kao što ste smenjivali neke druge? Ja iz ove zemlje ne idem. Ni ja ni moja deca, a troje ih je. I ja ovde planiram da, ako mi zdravlje dozvoli, ostarim", rekao je Vučić.

On je novinarima nakon obilaska bolnice u Tiršovoj ulici u Beogradu, rekao da ne misli da je rešenje da Srbija ne dobije ništa u dijalogu i da bude ponižena. "Ja kažem da na to neću da pristanem. Tačka", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje da Evropska unija reaguje na izjave iz Prištine da će od Nove godine biti ukinuta granica između Kosova i Albanije, Vučić je rekao da međunarodna zajednica ne bi ni pravila takozvanu državu Kosovo da je bila protiv toga.

Vučić je rekao da niko iz međunarodne zajednice ne treba da bude iznenađen zbog te namere Albanaca i podsetio da prilikom blokade puteva na Kosovu tokom njegove nedavne posete, niko od učesnika tog nasilja nije imao kosovske već isključivo zastave Albanije.

"Nijedne kosovske zastave nije bilo, samo albanskih. To je za njih (EU) novost pa će da se iznenade", rekao je Vučić. Komentarišući tvrdnju šefa delegacije EU u Srbiji Sema Fabricija da EU ne komentariše pojedinačne izjave učesnika u dijalogu, Vučić je rekao da mu onda nije jasno kako su reagovali na "falsifikat njegove izjave" iz Mitrovice o bivšem predsedniku Slobodanu Miloševiću.

"Na to su reagovali a neće na ujedinjenje Kosova i Albanije? Ako već reagujete na falsifikate dela vaših medija, zašto ne reagujete na to što Albanci čine. Ne morate ni na to. Što se mene tiče, neka rade šta hoće", rekao je Vučić.