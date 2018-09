Inspektorat rada Srbije: Robija za pogibije radnika

Direktor Inspektorata rada Stevan Đurović izjavio je da kada bi odgovorni za slučajeve pogibije radnika bili osuđeni na zatvorske kazne, da bi to bila opomena za sve koji "žele da love u mutnom".

"Za slučajeve sa smrtnim posledicama predviđena je kazna zatvora od 12 godina za direktnog krivca. Kada bi se desilo da neko zbog takvih slučajeva 'zaglavi' u zatvoru to bi bila opomena za sve ostale koji žele da love u mutnom", rekao je Đurović u Novom Pazaru, prenosi Beta.

U 2018. godini je u Srbiji na poslu poginulo 29 radnika, a poslednji slučaj se desio jutros kada su dva radnika stradala na gradilištu "Beograda na vodi", u centru glavnog grada Srbihje.

Đurović je rekao da su inspektori rada na teritoriji Srbije u prvih osam meseci ove godine otkrili manje radnika na "crno" nego u istom periodu prošle godine, iako su imali 13.000 nadzora više.

"Mi podnosimo prekršajne i krivične prijave protiv poslodavaca, ali se dešava da 30 odsto zahteva za novčano kažnjavanje zastari. Takođe, propisane kazne za poslodavce koji imaju radnike na crno je od 800 hiljada do dva miliona dinara (od šest i po do oko 17 000 evra), a sudovi ih kažnjavaju sa 100 do 300 hiljada dinara (od oko 850 do oko dve i po hiljade evra)", kazao je on.

On je govoreći o kampanji "Recimo NE radu na crno" kazao da je ona dala dobre rezultate i da Vlada Srbije njome želi da poruči da smanjenje rada na "crno" donosi boljitak svim građanima.