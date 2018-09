SAD: Postignut sporazum o razdvojenim migrantskim porodicama

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa postigla je sporazum o razdvojenoj migrantskoj djeci od njihovih roditelja na američkoj granici, omogućivši pojedincima da se prijave za azil u SAD, navodi Reuters pozivajući se na sudska dokumenta.

Prema planu, amnistracija je navela da iako ne namjeravaju da vrate niti jednog roditelja kojeg su već deportovali, vlada će razmotriti individualne slučajeve kojima bi mogao biti omogućen povratak.

Sporazum koji još mora da odobri federalni sudija u ovom slučaju, stiže nakon primjene politike "nulte tolerancije" prema migranatima, koja je ranije ove godine ostavila na hiljade djece u pritvornim centrima i odvojila ih od njihovih roditelja. Ovaj potez je izazvao opšte osude.

Ako se sporazum odobri, biće to značajn korak u razrješenju tužbe koju je Američka unija za građanske slobode (ACLU) podnijela u ime razdvojenih familija.

Početkom maja Trump je tražio da se procesuiraju svi odrasli koji su ilegalno prelazili granicu, uključujući i oni koji su putovali sa djecom, ali se okončalo razdavanjem porodica sljedećeg mjeseca.

Administracija kaže da je više od 2 300 migrantske djece radvojeno od svojih porodica.

U srijedu je The New York Times (NYT) izvjestio da je ukupan broj zatvorene migrantske djece dosegao 12.800 ovog mjeseca, pozivajući se na podatke do kojih su došli članovi Kongresa. Većina te djece granicu su prešli sami, bez roditelja navodi NYT.

Nije u potpunosti najjasnije na koliko će se tražilaca azila pomenuti sporazum ako se odobri odnositi.

Migranti koji se odluče da ne pristanu sa sporazum "brzo će biti vraćani u svoje zemlje porijekla", stoji u dokumentu koji je predat okružnom sudiji Dani Sabrawu u San Diegu.