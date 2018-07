Netanjahu: Asad nije problem za Izrael

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da se Izrael ne protivi da predsednik Sirije Bašar Asad ponovo uspostavi kontrolu nad svojom zemljom, stabiliše moć svog režima ali će Izrael braniti svoje granice protiv sirijske vojske, ako je neophodno, kao što je to činio u prošlosti.

"Nismo imali problema s Asadovim režimom 40 godina, ni jedan jedni metak nije ispaljen na Golanskoj visoravni", rekao je Netanjahu pre povratka u Izrael iz Moskve gde se u sredu sastao s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, prenose izraelski mediji.



"Ja sam uspostavio jasnu politiku da ne intervenišemo i nismo intervenisali. To se nije promenilo. Ono što nas je uznemirilo su IDIL i Hezbolah. Ključ stvari je očuvanje naše slobode akcije protiv svakoga ko deluje protiv nas. Drugo je uklanjanje Iranaca sa sirijske teritorije", dodao je izraelski lider.



On je to rekao samo nekoliko sati nakon što su izraelske vazduhoplovne snage napale tri vojne pozicije u Siriji u znak odmazde za sirijski dron koji se ubacio u izraelski vazdušni prostor.



Izrael je oborio dron raketom Patriot. Sirijski mediji su izvestili da su pozicije Hezbolaha pogođene u provinciji Kuneitra na sirijskom delu Golana.



Netanjahu je u Moskvu doputovao da se sastane s Putinom, a posle je gledao polufinale Svetskog prvenstva u fudbalu.



Na kritike što je gledao utakmicu Netanjahu je odgovorio da ga je Putin pozvao na finale SP i da su odlučili da se sastanu, a da su na kraju pomerili sastanak u svetlu planiranog sastanka sa Trampom.