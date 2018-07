Danas inauguracija predsednika Turske

Više od 20 šefova država prisustvovaće današnjoj inauguraciji predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdoana u Ankari.



Višegodišnji lider Turske, Erdoan, pobedio je u prvom krugu predsedničkih izbora održanih 24. juna i dobio novi petogodišnji mandat. Turska agencija Anadolija je prenela da će današnjoj inauguraciji turskog predsednika prisustvovati premijeri, predsednici, potpredsednici, ministri i drugi visoki zvaničnici različitih zemalja, prenosi Beta.



Među visokim zvaničnicima koji su potvrdili prisustvo ceremoniji su predsednici Srbije, Bugarske, Makedonije, Moldavije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Pakistana, Kirgistana, Sudana, Gvineje, Zambije, Gvineje Bisao, Ekvatorijalne Gvineje, Somalije, Mauritanije, Čada, Gabona, Džibutija i Venecuele, navodi Anadolija.



Erdoan je bio premijer Turske od 2003. do 2014, kada je izabran za predsednika.



Iako predsednik u Turskoj može da dobije samo dva mandata, ovaj će se računati kao Erdoanov prvi pod novim Ustavom, koji uvodi predsednički sistem i daje predsedniku veća ovlašćenja u odnosu na vladu, tako da bi on na vlasti mogao da ostane do 2028. godine.

Među prisutnima na inauguraciji biće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je čestitajući Erdoanu pobedu na izborima, istakao da će Srbija nastaviti da bude pouzdan partner Turskoj i njenom liderstvu.