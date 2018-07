Dačić: Tema proširenja EU i dalje aktuelna

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u nedelju uveče da je suština sastanaka u okviru Berlinskog procesa, kao što je predstojeći samit u Londonu, osim konkretnih projekata i pokazivanje, tema proširenja EU i dalje aktuelna.

Dačić je za Radio televiziju Srbije rekao da on i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović imaju sastanke s ministrima unutrašnjih i spoljnih poslova, a nakon toga uslediće centralni samit premijera sa šefovima država i vlada nekih zemalja EU.



"Ovoga puta se Velika Britanija trudi da se to ne odnosi samo na ekonomiju ili na, kako se to često zove – 'conectivity', odnosno povezivanje, već da tu malo postoje i političke teme kao što je to pomirenje u regionu, nestala lica", rekao je Dačić.



Šef diplomatije Srbije dodao je da je centralna stvar kod svih samita to što je pokrenuta inicijativa i što se neko setio da pokaže da je proširenje EU na Zapadni Balkan i dalje na agendi. Dačić ističe da se tu velika zahvalnost duguje nemačkoj kancelarki Angeli Merkel.



"Iz naše perspektive, mi često ne vidimo da postoji veliki otpor tome u EU. Da isto kao što u našim zemljama možda postoji jedan zamor od stalnog odlaganja proširenja, odnosno zamor od stalnih reformi, tako u zemljama EU postoji jedan zamor od proširenja u smislu toga da zemlje razmišljaju da li je to u njihovom interesu", rekao je Dačić.



On je istakao da i dalje postoje različiti stavovi i da se iznose ideje da treba zaustaviti dalji prijem novih članica u EU.



Zbog toga je, kako je naveo, za Zapadni Balkan, a u ovom slučaju konkretno za Srbiju i Crnu Goru, od velikog značaja bila ideja da se 2025. godina definiše kao neki okvirni termin za moguće pristupanje.



"Suština ovih samita jeste, osim određenih konretnih projekata koji doprinose razvoju naših političkih i ekonomskih odnosa u regionu, da pokaže da je ta tema i dalje aktuelna", rekao je Dačić.



Posle ministarskog sastanka u ponedeljak, londonska konferencija završiće se u utorak sastankom premijera svih balkanskih država.