Vučić: Slanje crnogorskih vojnika na Kosovo nije prijateljski čin

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije prijateljski čin to što Crna Gora šalje svoje vojnike na Kosovo.

Vučić je time reagovao na nedavnu odluku crnogorskog parlamenta o slanju dva štabna oficira u mirovnu vojnu misiju Severnoatlantske alijanse – KFOR na Kosovu.

Predsednik Srbije je rekao da je crnogorski premijer Duško Marković, prilikom posete Beogradu i u razgovoru sa njim, rekao da Crna Gora razume koliko je kosovsko pitanje bolno i teško za Srbiju i da će se odnositi prema njemu sa posebnom pažnjom, uzimajući u obzir i interese Srbije.

"Niti su nas pitali”, nastavio je Vučić dodavši da je Crna Gora suverena država.

“Oni mogu to, ali znaju kakav je naš stav po pitanju KiM. To što će oni nešto tako značajno da rade, jedan, dva ili tri njih, to je bezveze, to ničemu ne služi, osim da oni ispune zadatak koji su dobili od NATO-a", rekao je Vučić.

Crnogorski zvaničnici su ranije više puta ukazivali da će upućivanje dvojice oficira Vojske Crne Gore u misiju KFOR-a na Kosovu doprineti stabilnosti i bezbednosti regiona.

Jedan od oficira biće stacioniran u Komandi misije u Prištini, a drugi u Regionalnoj komandi u Skoplju. Takvu odluku je pozdravio generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.