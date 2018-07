Obama upozorio na rast nacionalizma u svetu

Bivši američki predsednik Barak Obama upozorio je danas u Madridu na "rast nacionalizma" kao odgovor na tehnološke i političke promene u svetu.



Primećuje se "rast nacionalizma" naspram "izuzetnih promena" kroz koje prolazi svet na tehnološkom, ekonomskom i političkom planu", rekao je Obama na samitu u Madridu o cirkularnoj ekonomiji i tehnološkim inovacijama, pred oko 2.000 ljudi.



Obama je rekao da se živi u politički i socijalno teškim vremenima, i da su ljudi jako zabrinuti, preneo je Frans pres.



"Promene se dešavaju jako brzo i ljudi se pitaju da li mogu da se prilagode tim promenama, ljudi se plaše", dodao je Obama.



Bivši predsednik SAD je u ovom kontekstu izrazio zabrinutost zbog rascepkavanja javnog mnjenja zbog različitog načina pristupa informacijama zavisno od medija.



"Ako gledate Foks njuz videćete drugačiju realnost od one koju vidite ako čitate Njujork tajms", rekao je Obama i dodao da klimatske promene ne postoje na medijima kao što su Foks njuz.



On je rekao da neke političke sile koriste tu pojavu na međunarodnom planu i pothranjuju predrasude. Obrazovanje mladih je odgovor na to, rekao je.



Obama, koji treba kasnije danas u Portu da govori na konferenciji o klimatskim promenama ponovio je kritiku administracije aktualnog predsednika SAD Donalda Trampa o tom pitanju i njegovo zanemarivanje naučnih istraživanja.



"Pravimo ozbiljnu grešku", rekao je Obama.



Tramp je povukao SAD iz Pariskog klimatskog sporazuma prema kome su se zemlje potpisnice obavezale na to da će raditi na smanjenju emisija štetinih gasova.