Ambasador SAD: Zastrašivanje pripadnika BSK neprihvatljivo

Ambasador SAD na Kosovu Greg Delavi ocenio je danas da je neprihvatljivo zastrašivanje pripadnika Bezbedonosnih snaga Kosova (BSK) srpske nacionalnosti.



Delavi je na Tviteru napisao da je zabrinut nedavnim napuštanjem kosovskih Srba Bezbednosnih snaga Kosova.



"Zastrašivanje sa strane pripadnika BSK je neprihvatljivo. (Nacionalna) raznolikost BSK je model za zemlju. Ona treba da bude za ponos, a ne da se uništava", naveo je Delavi.



Na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti Kosova juče je ocenjeno da su napadi i ucene zvaničnog Beograda uzrok što srpski pripadnici žele da napuste BSK.



Premijer Kosova Ramuš Haradinaj naveo je posle sednice da su i mediji izveštavali o oružanim napadima i eksplozivnim napravama koje ugrožavaju život srpskih pripadnika BSK-a.

"To se u prošlosti dešavalo na severu, zatim su prijavljene i druge pretnje, i sve to je dovelo do zahteva za napuštanje BSK od strane jednog broja srpskih pripadnika iz kosovskog regiona, a ne sa severa", kazao je on.



On je ocenio da većina njih, na osnovu izjava o motivima, navode da je u pitanju direktan pritisak zvaničnog Beograda, koji se ogleda na različite načine - zabrane putovanja u Srbiju, zaustavljanje i ispitivanje, pretnje njim i njihovim porodicama, kao i korišćenje drugih instrumenta.