Predsednik Meksika želi nov dogovor o NAFTA

Novoizabrani levičarski predsednik Meksika Andres Manuel Lopes Obrador izjavio je danas da podržava pregovore sa SAD i Kanadom o promeni Severnoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini (NAFTA).



Ti pregovori su prekinuti zbog zahteva administracije predsednika SAD Donalda Trampa za veće učešće američke robe u trgovini i za uvođenje "klauzule o vremenskom ograničenju" u Sporazum iz 1994. godine. Klauzula bi podrazumevala automatsko okončanje Sporazuma posle pet godina u slučaju da ne bude obnovljen.



Lopes Obrador, koji je juče ubedljivo pobedio na predsedničkim izborima, rekao je da će predložiti da njegov tim stručnjaka bude uključen u pregovore, i dodao da će taj predlog sutra izneti predsedniku Enrikeu Penji Nijetu, prenosi Asošiejted pres.



On je danas za meksičku televiziju izjavio da će poštovati sadašnji tim pregovarača i da će im omogućiti da predstavljaju Meksiko do 1. decembra, kada on treba da stupi na dužnost predsednika.



Lopes Obrador je dodao da želi da ima informacije o toku pregovora i da želi da "pomogne koliko god može".



On je zahvalio Trampu na čestitki koju mu je predsednik SAD uputio povodom pobede na izborima i naveo da je ta poruka bila "puna poštovanja".



"Želimo da u odnosima s vladom SAD postoji uzajamno poštovanje. Mi nikada nećemo izraziti nepoštovanje prema američkoj vladi, jer želimo da oni nas poštuju. Svesni smo potrebe da održimo dobre odnose sa SAD", kazao je Lopes Obrador.