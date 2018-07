UNHCR: Omogućiti da u Srbiji ostanu migranti koji to žele

Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Hans Fridrih Šoder izjavio je danas da se ne može pretpostaviti koliko migranata će ostati na teritoriji Srbije, ali da je važno da se svima koji žele da ostanu to i omogući.



"Srbija je nedavno usvojila novi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti. Prema tome, svi koji žele da dobiju međunarodnu zaštitu, koji je zavreduju i kojima je potrebna, mogu da je zatraže i dobiju u Srbiji. Istovremeno, nema potrebe da Srbija zamenjuje mehanizme zaštite koji postoje u EU i koji tamo mogu da se sprovedu", rekao je Šoder novinarima u Beogradu.



On je dodao da je za UNHCR bitno da pomogne Srbiji u sprovođenju njenih zakona, odnosno u tome da svima koji to žele omogući da dobiju međunarodnu zaštitu i da prođu zakonske procedure da bi ostali u Srbiji.



"Ne može se pretpostaviti koliki će broj ljudi da ostane ovde. I dalje postoje ulasci migranata na teritoriju Srbije, iako u manjem broju nego u prošlosti", kazao je Šoder.



Podsetio je da je UNHCR zajedno s Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) dao konkretne predloge EU o tome kako da pozitivno upravlja migrantskom situacijom, navodeći da su se ti predlozi ticali situacije na teritoriji EU, ne i izvan nje.



Predsednik Upravnog odbora Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju Ratko Bubalo rekao je novinarima da se Srbija od 2015. godine kada je počela migrantska kriza pokazala kao jedan od najstabilnijih partnera EU.



Dodao je da svaka zemlja ima pravo na svoj stav bez obzira na to da li je članica EU ili ne, ali da mnogo toga zavisi od toga kako su se zemlje ponašale tokom migrantske krize.



"Mislim da će nam trebati neko vreme i neki period gde će se iskristalisati ko, šta i kako će preuzeti u migratskoj krizi, ali je sigurno da rešenja nema ako ne budemo svi bili na istom brodu i ako čitava evropska zajednica ne bude veslala u istom pravcu", rekao je Bubalo.