Hrvatska u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u nedjelju u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je u osmini finala u Nižnjem Novgorodu boljim izvođenjem 11-eraca svladala Dansku sa 4-3 (1-1, 1-1).

Junak pobjede bio je vratar Danijel Subašić koji je u raspucavanju obranio tri 11-erca danskih igrača - Eriksenu, Schoeneu i Nicolaiju Jorgensenu. Pobjednički pogodak u raspucavanju postigao je Ivan Rakitić.

Iako su postignuta samo dva pogotka tijekom 120 minuta igre, susret Hrvatske i Danske obilovao je udarcima na vrata s obje strane i brojnim prilikama, no za to što se mreže nisu tresle češće najviše je kriva nepreciznost. Hrvatska je uputila 22 udarca prema danskom golu, no njih samo sedam je išlo u okvir gola, dok su samo tri od 15 danskih pokušaja išla u okvir hrvatskih vrata.

Ovo je nakon 20 godina prva pobjeda Hrvatske u nekoj eliminacijskoj utakmici na velikim natjecanjima, posljednju je ostvarila 4. srpnja 1998. godine kada je u četvrtfinalu Prvenstva u Francuskoj sa 3-0 svladala Njemačku.

U četvrtfinalu će Hrvatska 7. srpnja u 16 sati igrati u Sočiju protiv domaćina Rusije koja je u osmini finala također boljim izvođenjem 11-eraca svladala Španjolsku sa 5-4.