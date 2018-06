Dačić: Još jedna zemlja povukla priznanje nezvisnosti Kosova

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u petak da je još jedna zemlja povukla priznanje nezavisnosti Kosova, ali nije hteo da kaže koja jer još nije stiglo zvanično obaveštenje.



Dačić je na konferenciji za novinare u Ministarstvu spoljnih poslova rekao da kad god neka zemlja povuče priznanje nezavisnosti Kosova, u tu državu odu diplomate sa Zapada i kosovski ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli da je ubeđuju da se ne povlači priznanje.



Dačić je rekao da je pre dva dana dobio notu imejlom da je jedna zemlja povukla priznanje Kosova, odnosno "priznala da je pogrešila", a da očekuje da sledeće nedelje ta nota bude dostavljena u najbližu ambasadu Srbije.



Ministar je rekao da je ta zemlja pre oko šest godina priznala nezavisnost Kosova, da je pet puta veća od Srbije i da nije iz Afrike, a dodao je da očekuje da će Pacoli pokušati da ustanovi koja je to zemlja.



Dačić je rekao da to pokazuje da još ništa nije gotovo u vezi s Kosovom i da je Prišini bolje da "što pre prihvati kompromis".



On je rekao da je veliki pritisak na zemlje koje su donele odluku da povuku priznanje nezavisnosti Kosova.



Istog dana kada je objavljena nota Liberije da povlači priznanje nezavisnosti Kosova, SAD i druge zapadne zemlje su vršile pritisak na liberijskog predsednika Džordža Veu i tražili da primi Pacolija, rekao je ministar.



Dačić je rekao da očekuje da će narednih meseci broj zemalja koje su priznale Kosovo pasti na ispod 100.



"Oni (Kosovo) govore o 115, 166 - to je fatamorgana", rekao je Dačić i dodao da prištinske vlasti to rade za "unutrašnju upotrebu".