Crna Gora lider u procesu eurointegracija

Crna Gora i EU imaju izuzetno dobru saradnju, što je potvrđeno i nedavnim otvaranjem poglavlja 17. pod nazivom "Ekonomska i monetarna unija", ocijenili su crnogorski predsjednik Milo Đukanović i šef delegacije EU u Podgorici Aivo Orav.



Kako je saopšteno iz Informativne službe crnogoskog predsjednika, Orav je istakao da je to i pokazatelj liderske pozicije Crne Gore u tom procesu.



Predsjednik Đukanović je naglasio da je usvajanje evropskog sistema vrijednosti strateški cilj Crne Gore kojem je država u potpunosti posvećena.



"Put do tog cilja vodi nas kroz nastavak i dalje dinamiziranje reformi, brži ekonomski razvoj i izgradnju institucija u interesu boljeg kvaliteta života građana", rekao je Đukanović.



Đukanović i Orav izrazili su opredjeljenje za dalju konstruktivnu partnersku saradnju, kako bi Crna Gora na najbolji način odgovorila izazovima na putu do punopravnog članstva.



"Sagovornici su pozdravili odluku dijela opozicije da svoje djelovanje nastavi u institucijama sistema, uz uvjerenje da je dijalog najoptimalniji izbor za sve političke subjekte", navodi se u saopštenju