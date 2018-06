SAD poslale 100 sanduka na granicu dve Koreje

Američka vojska je saopštila da je danas poslala 100 drvenih sanduka na granicu dve Koreje da bi bila spremna za predaju posmrtnih ostataka američkih vojnika koji se od Korejskog rata vode kao nestali.



Portparol američkih snaga u Koreji Čed Kerol je rekao da je 158 metalnih kovčega za transport poslato u bazu kod Seula i u njima će ostaci vojnika biti poslati kući.



Severna Koreja je pristala da vrati posmrtne ostatke Amerikanaca tokom samita lidera Kim Džong Una i američkog predsednika Donalda Trampa.



Iako pripreme američke vojske sugerišu da bi do povratka posmrtnih ostataka moglo doći svakog časa, ne zna se kada će i na koji način to biti učinjeno.



Kerol je ranije danas odbacio navode južnokorejske agencije Jonhap da su američka vojna vozila sa više od 200 sanduka planirala da danas predju u Severnu Koreju. Prema njegovim rečima, planovi za repatrijaciju su "još uvek preliminarni".



U izjavi američkih snaga je navedeno da je 100 drvenih "privremenih tranzitnih kutija" napravljenih u Seulu poslato u Zajedničko bezbednosno područje na granici u okviru priprema za "prijem i transport ostataka na dostojanstven način kada bude poziva da se to učini".



Izmedju 1996. i 2005. zajednički američko-severnokorejski timovi su izveli 33 operacije predaje u kojima su vraćeni ostaci 229 američkih vojnika.



Te aktivnosti su zamrle tokom više od jedne decenije zbog severnokorejskog razvoja nuklearnog oružja i američkih tvrdnji da bezbednost američkih stručnjaka u tim misijama nije bila dovoljno garantovana.