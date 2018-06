Kanadski senat legalizovao rekreativnu upotrebu kanabisa

Kanadski parlament usvojio je zakon koji legalizuje rekreativnu upotrebu marihuane širom zemlje, prenosi BBC.

Ovim pravnim aktom regulisano je kako se kanabis može uzgajati, distribuirati i prodavati, kao i kako će biti vršena kontrola.

Kanađani će moći zakonito da kupuju i konzumiraju kanabis od septembra ove godine. Prema novim odredbama, punoletni Kanađani će moći da poseduju do 30 grama suvog ili svežeg kanabisa koga mogu nabaviti od ovlašćenih trgovaca, a zakon im dozvoljava da i sami uzgajaju do četiri sadnice te biljke.



Kanada je tako postala prva država članica G7 i druga zemlja u svetu koja je legalizovala drogu za rekreativnu upotrebu.



Pre nje to je učinio Urugvaj u decembru 2013. godine, dok su mnoge američke države takođe glasale da to dozvoljavaju.

Legalizacija rekreativne konzumacije kanabisa bila je jedno od predizbornih obećanja liberalnog premijera Džastina Tridoa.

Prilikom predstavljanja zakona, četiri federalna ministra naglasila su kako su ciljevi legalizacije dvojaki. Prvi je smanjiti dobit od prodaje marihuane kod organizovanog kriminala, a drugi ograničiti pristup marihuani za maloletnike zbog teških kazni.

Posedovanje kanabisa se u Kanadi tretiralo kao zločin od 1923. godine, ali je medicinska upotreba zakonom dozvoljena od 2001. godine.