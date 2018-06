EU potvrdila sastanak Vučića i Tačija u Brisleu 24.juna

Iz Evropske unije potvrđeno je da će se 24. juna u Briselu održati sastanak visoke predstavnice Fdereice Mogherini sa Hašimom Tačijem i Alkesandrom Vučićem, predsednicima Kosova i Srbije.

Prethodno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je dobio poziv za nastavak dijaloga sa Prištinom. On je rekao i da će u nedelju doći do njegovog susreta sa Hašimom Tačijem.

„Dobio sam zvaničan poziv i delegacija Srbije će svakako ići. Od petka će biti prisutna u Briselu na sastanku, a u nedelju će doći do mog susreta sa Hašimom Tačijem“, rekao je on novinarima.

On je naveo i da Srbija nema nikakve preduslove.



„Uvek smo bili spremni za dijalog, koji će početi u petak. Videćemo da li će se on produžiti i na ponedeljak, pošto je postojala takva ideja, jer se u ponedeljak održava međuvladina konferencija“, rekao je on.



Kazao je da nije optimista, niti pesimista, i da je posao državne delegacije da „štiti interese našeg naroda“.