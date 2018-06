Građanskih ratova dvostruko više nego 2001. godine

Broj građanskih ratova u svetu više je nego udvostručen od 2001. godine što stvara povećane rizike za civile i nove izazove za humanitarne organizacije, ocenio je Međunarodni komitet crvenog krsta (ICRC).

Organizacija je u novom izveštaju takođe ukazala da je više oružanih grupa nastalo tokom šest poslednjih godina nego tokom prethodnih 60 godina, što otežava ubeđivanje boraca da se pridržavaju osnovnih humanitarnih principa, prenosi Beta.

ICRC je organizacija zadužena za poštovanje Ženevskih konvencija koje se bave humanitarnim pravom za vreme rata.

U izveštaju nazvanom "Koreni uzdržanosti za vreme rata" (The Roots of Restraint in War), ukazuje se da se istorijski ICRC uglavnom bavio nacionalnim vojskama i strukturisanim pobunjeničkim grupama da unese međunarodno humanitarno pravo u kodeks ponašanja.

Dokument, međutim, ukazuje da je sada potrebno promeniti taj pristup da bi se odgovorilo na promenu onih koji vode rat.

Između 2001. i 2016. broj oružanih sukoba vladinih snaga sa nevladinim oružanim grupama ili oružanih grupe između sebe, porastao je sa 30 na više od 70, navodi Organizacija.

Broj grupa koje se bore u tim sukobima takođe se bitno promenio.

Samo je trećina današnjih sukoba između samo dve strane dok se u 44 odsto slučajeva sukobljavaju tri do devet antagonističkih snaga između sebe, navodi ICRC.

Kao primer daje se rat u Libiji. U oktobru 2011. bilo je prisutno 236 raznih oružanih grupa samo u gradu Misrati, i Karter fondacija je zabeležila više od 1.000 aktivnih oružanih grupa u Siriji 2014. godine.

Jedan od koautora studije Brajan Makvin rekao je za Frans pres da su danas oružane grupe organizovane na potpuno drugačiji način. Ranije bi neka pobunjenička grupa kao što su na primer Maoisti u Aziji imala strukturu koja bi se ogledala u strukturi nacionalne vojske protiv koje se bore.

Međutim u promenljivim okolnostima svojstvenim sadašnjim sukobima na modernim ratištima moguć je veći uticaj na oružane grupe i prenošenje kulture uzdržavanja, posebno poštovanja civila, ocenjuje se u izveštaju ICRC-a.

"S obzirom na rastući broj decentralizovanih grupa prisutnih na mestima sukoba, često međusobno povezanih promenljivim savezima, postaje sve teže ali ne i nemoguće uspostaviti dijalog sa svim tim grupama i uticati na njih", navodi se u izveštaju.