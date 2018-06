Vulin: Srbija obezbedila 7,2 miliona evra za namensku industriju u RS

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je u ponedjeljak u Banjaluci da je Srbija obezbedila 850 miliona dinara (oko 7,2 miliona evra) za preduzeća namenske industrije Republike Srpske.



"To se odnosi na remont naših tenkovskih motora, avionskih motora i evo sada sporazum sa 'Kosmosom'", rekao je Vulin nakon što je u Banjaluci potpisan ugovor prema kojem će preduzeće "Kosmos" u narednom periodu remontovati PVO sisteme Srbije.



Ugovor su potpisali predstavnici banjalučkog "Kosmosa", preduzeća "Jugoimport SDPR" iz Srbije i Ministarstva odbrane Srbije.



Vulin je posle sastanka sa predsednikom RS Miloradom Dodikom rekao da su novac za "Kosmos", kao i ostala sredstva za namensku industriju u RS obezbedjena "u skadu sa naredjenjima vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića" i Vučićevog dogovora sa predsednikom RS Miloradom Dodikom.



Prema njegovim rečima, "dok god je Vučić na čelu Srbije, RS može računati na njenu punu podršku, kao i na to da će ekonomski, politički i diplomatski kapaciteti Srbije uvek biti na raspolaganju RS, njenom rukovodstvu i narodu".

"'Kosmos' može da računa na 100 miliona dinara (oko 847.000 evra) od Ministarstva odbrane. Ovaj sporazum smo dugo radili, ali je on ubrzan nakon sastanka dva predsednika", kazao je Vulin.



Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da postoji dobra saradnja namenske industrije u RS sa u Srbiji, dodavši da je današnji sporazum o remontu raketnih sistema izmedju "Kosmos" iz Banjaluke i "Јugoimport SDPR" iz Beograda rezultat te saradnje.



"Cilj nam je da pokušamo da podignemo onaj deo industrije koji je znato devastiran intervencijom međunarodnog faktora, koji je doveo do toga da se napravi potpuni debalans u BiH. Tako je u Federaciji BiH ostalo šest veoma funkcionalnih fabrika oružja i municije, a u Srpskoj je to sve devastirano", naglasio je Dodik.



Prema njegovim rečima, RS pokušava da iz čisto komercijalnih razloga podigne namensku proizvodnju na viši nivo.