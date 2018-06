Gojković: Gradonačelnik Paraćina se pripremao u SAD

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je danas da je žalba predstavnika opozicionih lokalnih samouprava Kongresu lokalnih samouprava Saveta Evrope žalba protiv Srbije, kao i da se u toj žalbi iznose lažne optužbe na račun vlasti.

Goković je posebno govorila o predsedniku opštine Paraćin Saši Paunoviću, koji je i potpredsednik Demokratske stranke:

"Dopis predsedika opštine koji je uputio ministru (Branku) Ružiću uopšte se ne odnosi ni na jednu konkretnu situaciju, već samo na njegovu zabrinutost da bi do neke situacije moglo doći. Moja politička ocena je je da je on vrlo zabrinut samo zbog jedne činjenice, a to je mogući gubitak vlasti negde u budućnosti", rekla je Gojković.

Ona je rekla i da je Punović "išao u SAD da se priprema za obavljanje vlasti u našoj državi".

Kazala je i da je bila gradonačlenik Novog Sada kada je na čelu vojvođanske vlade bio Bojan Pajtić, nekadašnji predsednik DS, koji nije dozvoljavao da "prođe" nijedan projekat gradočelnika, ali da njoj nije ni na kraj pameti palo da se žali.

"Bilo bi me sramota da pljunem Srbiju i da pišem kako Bojan Pajtić i DS u republičkoj vladi ne daju nekoj lokalnoj samoupravi koja je opoziciona novac. Umrla bih od sramote, kao što bi trebalo i Saša Paunović", rekla je Gojković.

Ona je kazala i da se DS žali inostranstvu jer teže da ih neko drugi dovede na vlast, a ne građani Srbije i da zato "izmišljaju" i "blate" Srbiju.