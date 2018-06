Tramp pozdravio 'produktivne razgovore' o trgovini na skupu G7

Američki predsednik Donald Tramp pozdravio je "izuzetno produktivne" razgovore o trgovini na samitu G7 industrijski najrazvijenijih zemalja koji se danas završava u Kanadi ali i upozorio na opasnost od uzvratnih mera na američke carine.



Tramp je rekao na konferenciji za novinare pre odlaska iz La Malbea, da je svojim partnerima predložio slobodnu trgovinu unutar G7, bez taksi, subvencija i barijera, prenosi Frans pres.



On je takodje ocenio ocenom 10 (od 10) kvalitet svojih odnosa s drugim vodjama, posebno navodeći kanadskog premijera Džastina Tridoa, francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačku kancelarku Angelu Merkel.



On je rekao da je imao uspešne sastanke tokom kojih je razgovarao o potrebi za "fer i recipročnom" trgovinom i načinu da se suprotstavi pretnji koju predstavlja Iran, prenosi agencija AP.



Tramp je rekao novinarima da je preneo ostalim svetskim vodjama da će SAD preduzeti sve potrebne korake da spreči nefer praksu u spoljnoj trgovini. On je razljutio Kanadu, Meksiko i evropske zemlje nedavnom odlukom da uvede takse na uvoz čelika i aluminijuma.

Američki predsednik je uputio strogo upozorenje protiv uvodjenja stranih barijera na trgovinu kao uzvratnu meru američkim taksama. "Ako uzvrate, prave grešku", rekao je Tramp.



On je izvukao SAD iz nuklearnog sporazuma o Iranu, postignut za vreme njegovog prethodnika Baraka Obame, uprkos protivljenju evropskih saveznika.



Tramp ranije napušta skup u Kanadi da bi otišao na važan sastanak s severnokorejskim vodjom Kim Džong Unom u Singapuru.



Predsednik SAD je rekao da će uskoro krenuti za Singapur, u "misiju mira". On tamo treba da se sastane s severnokorejskim vodjom Kim Džong Unom na, kako se ocenjuje, istorijskom samitu.