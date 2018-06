Talibani proglasili trodnevno primirje tokom Bajrama

Afganistanski talibani danas su proglasili trodnevno primirje s afganistanskom vojskom na kraju ramazana, i povodom ramazanskog Bajrama, što se događa prvi put nakon 2001. godine i dva dana nakon što je afganistanski predsjednik Ašraf Gani proglasio jednostrano primirje.



Talibani su ipak, u današnjem saopćenju, napomenuli da će se braniti u slučaju bilo kakvog napada, kao i da su strane snage isključene iz primirja i da će se talibanske operacije protiv njih nastaviti, prenosi AP.



Talibani dodaju da će nastaviti djelovanje protiv stranih "okupatorskih snaga" u zemlji te da će pružiti "žestok" otpor budu li napadnuti.



"Svi mudžahedini su dobili naredbu da prekinu ofanzive na afganistanske snage u prva tri dana ramazanskog Bajrama koji treba početi krajem iduće sedmice", navodi se u saopćenju.

U četvrtak je afganistanski predsjednik Ašraf Gani, čije su mirovne ponude dosad ostajale bez odgovora, proglasio sedmodnevnoprimirje s talibanima, što se vremenski poklapa sa krajem ramazana i Bajramom. Primirje treba početi, dodao je, "27. dana ramazana (utorak) i trajati do petog dana ramazanskog Bajrama" koji treba početi krajem iduće sedmice, što znači da bi moglo biti na snazi od 12. do 19. juna.



Za sada nije jasno kada će početi talibanski prekid vatre, s obzirom na to da Bajram počinje kada se mjesec prvi put pojavi 29. ili 30. dana Ramazana, a mjesec se širom Afganistana pojavljuje u različito vrijeme, navodi Reuters.



Gani je i ranije pozivao na primirja s talibanima, ali je ovo bila prva bezuslovna ponuda otkako je izabran 2014. godine.