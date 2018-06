Dodik: RS nije tražila zaštitu britanskih vojnika

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da niko u Republici Srpskoj nije tražio da ga štite britanski vojnici, a ako je to učinio neko sa nivoa BiH, moraće da objasni zašto.



"Organi Republike Srpske to ne trebaju, niti je to ko tražio. Ako je to samostalno urađeno od Britanaca onda je to miješanje u unutrašnje stvari ovdje i to je akt ravan upadu u ovu zemlju", poručio je Dodik.

Naime, britanski list Tajms objavio je da će Velika Britanija poslati 40 pripadnika vojske koji će se pridružiti Misiji EU i NATO u BiH da bi "spriječili rusko miješanje u oktobarske izbore".

Međutim, Ambasada Velike Britanije navela je da ta informacija nije tačna, nego da je Velika Britanija odgovorila na zahtjev operativnog komandanta EUFOR-a za upućiuvanje dodatnih 40 vojnika kako bi se unaprijedili kapaciteti EUFOR-a za pregled situacije i pružila podrška komandantu u njegovoj misiji osiguranja sigurnog okruženja u BiH.