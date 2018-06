Visoka cena goriva: Blokade ulica širom Srbije

Širom Srbije na sat vremena, od 17 do 18 sati, bio je blokiran saobraćaj zbog poskupljenja goriva.

Naime, vozači u nekoliko gradova u Srbiji, uključujući Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, zaustavili su oko 17h vozila, kao protest, zbog visokih cena goriva.

U Beogradu je bilo blokirano više ulica i mostova.

Više desetina vozača parkiralo je automobile na kružnom toku na Slaviji, blokiran je most Gazela, Pupinov most, Pančevački most u smeru ka Pančevu, Plavi most, Bulevar Milentija Popovića na Novom Beogradu i Franuska ulica u Starom gradu, rečeno je agenciji Beta u Beogradskom taksiju.

Građani nezadovoljni cenom goriva na društvenim mrežama najavili su proteste u gradovima širom zemlje. Zahtevaju da se usvoji nova cena goriva koja ne sme da prelazi 110 (oko 1 euro) dinara za dizel i 120 dinara za bezolovni benzin, da se ubuduće cena goriva obračunava tako što će se na osnovnu cenu benzina uračunati porez, pa tek onda na oporezovanu cenu benzina da se dodaje akciza koja ne sme da bude viša od 50 odsto osnovne cene benzina. Oni takođe zahtevaju da cena plina ne sme da bude veća od polovine cene bezolovnog benzina.