Španska vlada Pedra Sančesa položila zakletvu

Nova socijalistiška španska vlada premijera Pedra Sančesa položila je danas zakletvu pred kraljem Felipeom VI.



To je vlada sa najvećim brojem žena do sada, i sa vrlo izraženim proevropskim stavom.



Vlada ima 11 ministarki i to u ključnim resorima (ekonomija, finansije, odbrana, pravda) i šest ministara, ne računajući Sančesa.



Nova vlada je takodje vlada sa najmanom podrškom u parlamentu od ponovnog uspostavljanja demokratije u Španiji i teško da će izdržati do kraja mandata ovog saziva parlamenta 2020.