Otac stupio u kontakt sa sinom uhapšenim u Turskoj zbog optužbi da je gulenista

Husein Mašetović, otac studenta Selmira Mašetovića iz Bosne i Hercegovine, koji je uhapšen u Turskoj pod optužbama da pripada organizaciji FETO, stupio je u kontakt sa svojim sinom, objavila je regionalna N1 televizija.

Husein Mašetović je rekao da je njegov sin dobro i da negira bilo kakvu povezanost sa pokretom turskog disidenta Fetulaha Gulena (FETO), koju zvanična Ankara smatra terorističkom organizacijom.

"Moj sin negira umiješanost u to što mu stavljaju na teret. Taj FETO, to što novine pišu, to nema ništa sa njim", kazao je otac uhapšenog studenta iz BiH.

On je dodao da je njegov sin ranije tražio kontakt sa porodicom, ali da mu turske vlasti to nisu dozvolile.

Selmira Mašetovića, student rodom iz Gradačca, uhapšen je 22. maja u gradu Uštaku, zbog sumnje da je sljedbenik Fetulaha Gulena.

Njegov otac najavio je da će u utorak uveče u Gračanici biti održani protesti povodom hapšenja ovog studenta.