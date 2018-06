Stoltenberg: Crna Gora pouzdan saveznik NATO-a

Crna Gora se dokazala kao vrlo čvrsta i pouzdana saveznica NATO-a, poručio je generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg povodom prve godišnjice crnogorskog članstva u Sjevernoatlanskom savezu.



"Prije godinu stajao sam pored predsjednika (Filipa) Vujanovića kada je 28 saveznica dočekalo Crnu Goru u NATO porodicu. To je bio istorijski dan za Crnu Goru i za Alijasnu”, naveo je Stoltenberg u saopštenju.



Stoltenberg će se naredne sedmice sastati sa novoizabranim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem kada će obilježiti prvu godišnjicu crnogorskog članstva u NATO.



Generalni sekretar Alijanse je rekao da je pokretanje NATO Air Policing misije sa grčkim i italijanskim avionima, koji će štititi vazdušni prostor Crne Gore, konkretan primjer evroatlantske solidarnosti.



On je kazao da crnogorske trupe u Avganistanu izvrsno služe u misiji Odlučna podrška za obuku, savjetovanje i pomoć avganistanskim snagama bezbjednosti i institucijama i dodao da Crna Gora doprinosi finansijskoj podršci za avganistanske bezbjednosne snage.



Stoltenberg je pohvalio doprinos Crne Gore stabilnosti na Zapadnom Balkanu i što je objavila plan da potroši dva odsto BDP-a na odbranu, kao što su se saveznice dogovorile na Samitu u Veslu 2014. godine.



„Tako se Crna Gora dokazala kao vrlo čvrsta i pouzdana saveznica“, poručio je Stoltenberg.



On je naglasio da Crna Gora može računati na podršku svih saveznika, kao i da saveznici znaju da mogu računati na Crnu Goru.



„Crna Gora je doprinijela evroatlantskoj sigurnosti kao partner, a danas to i dalje radi kao NATO saveznica“, ocijenio je Stoltenberg.



Prijem Crne Gore u NATO, prema njegovim riječima, pokazao je da je na snazi politika otvorenih vrata i da ta politika predstavlja istorijski uspeh.



"Ona je donijela stabilnost, mir i prosperitet milionima širom evroatlanskog regiona i izgradila je veću saradnju. To pokazuje da smo Alijansa od 29 zemalja koje stoje zajedno i štite jedna drugu", zaključio je Stoltenberg.