Vučić: Festival Mirdita, dobar dan pokazuje razliku između nas i Prištine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u petak da održavanje festivala "Mirdita, dobar dan" u Beogradu pokazuje demokratski kapacitet Srbije ali i "razliku između nas i privremenih institucija u Prištini".



Odgovarajući na pitanja novinara posle skupa "Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji", Vučić je rekao da je ponosan što je Beograd kako je rekao, slobodan i kosmopolitski grad.



"Da li vi mislite da treba da radimo isto što i oni u Prištini koji se plaše prikazivanja filma Borisa Malagurskog, koji se plaše drugačijeg stava ljudi koji ne misle kao oni? Mi se ne plašimo ničijih reči i argumenata", rekao je predsednik Srbije.



Navodeći da su ga verbalno napali i oni koji podržavaju održavanje festivala "Mirdita, dobar dan" u Beogradu i protivnici takvog skupa, Vučić kaže da mu nije problem da sluša uvrede.



"Zar nije prirodno da možemo da kažemo da nemamo strah od tuđe reči? Beograd je slobodan, kosmopolitski grad za razliku od vas u Prištini koji se tresete od straha zbog filma o zločinima nad Srbima ili onih na zapadu koji sebi ne mogu da objasne zašto su priznali Kosovo", kazao je Vučić.

Ocijenio je da Prištinu jedino zanima kako da preuzme potpunu kontrolu nad severom Kosova na kojem su Srbi većina i apelovao na predstavnike međunarodne zajednice da pažljivo slušaju šta govore kosovski Albanci kako bi se sprečio eventualni nasilni pokušaj upada na sever i napad na srpsko stanovništvo.



"Mora svet da razume da ne može da se dogodi nova Oluja. To niko ne može da dozvoli. Kao što moraju da znaju da neko mora da ispuni ono što je potpisao... Ubijanje i sistematski progon Srba, Srbija ne može da preživi. I zato se tako nešto neće dogoditi", rekao je Vučić. ;



Vučić je novinarima u hotelu Hajat rekao da ga brine što kosovski premijer Ramuš Haradinaj i drugi političari govore da Zajednica srpskih opština ne treba da se formira dok se ne završi priča o energetici, jer je uveren da to ne govore oni sami nego da u njihovo ime to govori neko drugi.



"Zato me brinu brojni incidenti kojih proteklih godina nije bilo na tom nivou. I plašim se još žešćih napada", rekao je on.



On je dodao da nema nikakvog posebno sporazuma o energetici i da je suština svega da Priština želi da pod tim izgovorom preuzme sever Kosova pod kontrolu.



"To je smisao. Uzimanje severa pod kontrolu. To je sve što ih zanima - kako da okupiraju sever Kosova. Hoće da uzmu našu elektroprivrednu mrežu. Mi smo nudili i zajednički upravljački menadžment", rekao je Vučić i dodao da se svi prave da ne vide da je srpska strana ispunila sve a Albanci nisu ispunili ništa iz Briselskog sporazuma.