Republikanski kongresmen: 'Pogrešna meta' Trampovih carina

Tarife Trampove administracije na uvoz čelika i aluminijuma iz Kanade, Meksika i Evrope “gađaju pogrešnu metu” i treba da ponudi odgovore Kongresu o šteti po domaću privredu, rekao je republikanski kongresmen Kevin Brejdi (Brady), predsedavajući Komiteta predstavničkog doma ključnog za poreze i ostala finansijska pitanja (the U.S. House Ways and Means Committee), prenosi Rojters.

“Kada je reč o nefer trgovini čelikom i aluminijom – nisu problem Meksiko, Kanada i Evropa, već Kina”, ističe Brejdi.

On je zatražio od Trampove administracije da izuzmu od carina uvoz iz “ovih veoma važnih partnera za nacionalnu bezbednost”, dodajući da zvaničnici iz Bele kuće “treba da dođu na Kapitol hil i pruže odgovore o neselektivnoj šteti koju će ove tarife izazvati po naše domaće poslovanje”.

Američka administracija je saopštila u četvrtak da će uvesti carine na uvoz čelika i aluminijuma iz Evrope, Meksika i Kanade nakon što, kako je istakla, nije dobila ustupke od svojih saveznika.

Ministar trgovine Vilbur Ros rekao je novinarima da carine od 25 odsto na čelik i deset odsto na aluminijum iz uvoza stupaju na snagu u ponoć,nakon što je u nekoliko navrata izuzela pomenute zemlje od ove mere u nastojanju da kupi vreme za pregovore.

Evropske zemlje su saopštile da će uvesti protivmere na uvoz iz SAD.