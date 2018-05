Sastali se zvaničnici EU i SAD pred Trampovu odluku o taksama

Visoki evropski zvaničnici sastali su se danas s američkim ministrom trgovine Vilburom Rosom, dva dana pred odluku predsednika SAD Donalda Trampa o eventualnom uvođenju novih uvoznih taksi zemljama Evropske unije, prenosi Beta.



Potencijalne američke takse na uvoz evropskog čelika i mogućeg ograničavanje broja stranih vozila u SAD povećali su strahovanja od svetskog trgovinskog rata, i negativno uticali na investitore.



Zvaničnici EU, Francuske i Nemačke sastali su se danas u Parizu s Rosom i američkim trgovinskim predstavnikom Robertom Lajthajzerom, a do petka se očekuje konačna odluka o novim taksama na uvoz čelika i aluminijuma kojima je Tramp zapretio Evropi.



Američka administracija razmatra i moguća ograničenja za vozila iz inostranstva, pravdajući to nacionalnom bezbednošću SAD.



Evropska komesarka za trgovinu Sesilija Malmstrom napisala je danas na Tviteru pred sastanak sa Rosom i Lajthajzerom da "EU želi da u potpunosti bude izuzeta od tih taksi" i da bi radije da bude deo "pozitivnog transatlantskog" trgovinskog procesa.



S druge strane, Ros je kritikovao EU zbog čvrste pregovaračke pozicije.



"Pregovora može biti nezavisno od taksi. Postoje brojne takse koje je EU uvela nama. Nije tačno da mi ne možemo da razgovaramo samo zbog toga što takse postoje. Kina to nije koristila kao izgovor da ne pregovara", naveo je američki ministar.



Evropska unija traži da bude izuzeta od novih američkih taksi na čelik i aluminijum, od kojih Tramp očekuje da ožive američku industriju, ali koje bi mogle da naštete poslovanju američkih kompanija u inostranstvu.



Brisel je zauzvrat zapretio kontra potezom - uvođenjem carina na američki čelik, puter od kikirikija, sok od narandže i druge proizvode, u slučaju da EU ne bude izuzeta od novih taksi.