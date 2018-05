Freeman se izvinio na optužbe za seksualno zlostavljanje

Slavni američki glumac Morgana Freemana izvinio se grupi žena koje su ga optužile za seksualno zlostavljanje i neprimjereno ponašanje.

Osam žena podnijelo je ove optužbe, piše CNN.

"Pokušavao mi je podići suknju i pitao me nosim li donje rublje", ispričala je žena čiji identitet CNN-u nije poznat dodajući da ju je Freeman zlostavljao 2015. godine kada je radila kao asistent produkcije na filmu "Going in Style".

Prema pisanju CNN-a, to je samo jedan od brojnih slučajeva neprimjerenog ponašanja slavnog oskarovca.

"Mnogo puta je komentarisao moje tijelo, ali i tijelo mojih kolegica. Kada je on na setu nismo nosile usku odjeću, top niti odjeću u kojoj se grudi imalo vide", rekla je članica produkcije na filmu "Now You See Me".

U sklopu ove istrage CNN je razgovarao sa 16 osoba. Osam osoba je izjavilo da su svjedoci neprimjerenog ponašanja Morgana Freemana, a osam žena tvrdi da su bile žrtve. Neke su rekle da ih je Freeman seksualno zlostavljao, a neke su to nazvale samo neprimjerenim ponašanjem.

Osobe koje su optužile Freemana za seksualno zlostavljanje radile su u produkcijskoj kompaniji Revelation Entertainment čiji su vlasnici Freeman i američka producentica Lori McCreary. Za CNN su rekle da Freemana nisu ranije prijavile, jer su strahovale za svoj posao.

O neprimjerenom ponašanju Morgana Freemana govorila je i CNN-ova reporterka Chloe Melas. Naime, Melas je bila u šestom mjesecu trudnoće kada je intervjuisala Freemana, a tvrdi da je on gledajući u njen stomak rekao: "Volio bih da sam ja bio ondje". Ta scena je snimljena kamerom.