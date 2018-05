Stefanović: Bilo je preleta bespilotnih letelica iznad Srbije

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je bilo preleta bespilotnih letelica iznad Srbije, ali da nisu obarane jer nisu ugrožavale bezbednost zemlje. Stefanović je tokom rasprave u Skupštini Srbije rekao da su identifikovani tada određeni preleti, ali da oni nisu nikada bili iznad Beograda.



On je o tome govorio pošto ga je Đordje Vukadinović iz poslaničke grupe "Pokret za spas Srbije-Nova Srbija" pitao da li su tačna pisanja medija da je tokom marta bilo preleta bespilotnih letelica navodno NATO-a preko Beograda i drugih područja, a da država nije reagovala.



"Identifikovali smo određene prelete, nisu nikada bili iznad Beograda, bili su na jugu Srbije. Pripadnici Vojske Srbije su tehničkim sredstvima, radarima i ratnim vazduhoplovstvom ispratili kretanje tih letelica, procenili njihovo potencijalno ugrožavanje bezbednosti Srbije i ispratili ih iz našeg vazdušnog prostora", rekao je Stefanović, prenosi agencija Beta.



On je kazao i da su u Beogradu zabeležena dva ili tri slučaja neovlašćenog upravljanja dronovima da su te osobe uhapšene i predate tužilaštvu na procenu, da li će imati prekršajne ili krivične prijave.



Kako je dodao, to su uglavnom ljudi koji nisu znali da ne mogu bez dozvole da upravljaju dronom ili su upravljali dronom u blizini objekata kao što su ministarstva, objekti odbrane i drugi objekti od nacionalnog značaja.