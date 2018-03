Brnabić: Nisam Vučićev portparol

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je priroda posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića New Yorku, kao i to da li se u Parizu tajno sastao sa Hašimom Tačijem, pitanje za kancelariju šefa države, prenosi N1.

Upitana o tajnom sastaku sa Tačijem u utorak u Parizu, o kome je u javnosti govorio predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić, Brnabić je rekla da je to pitanje za predsjedništvo i da ona "neće da glumi portparola Vučića".

Ona je rekla i da Vuk Jeremić ne zna ništa o posjeti Vučića New Yorku.

Vučić je potvrdio sinoć na svom Twitter nalogu da se trenutno nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama. Vučić se na postu osvrnuo i na raniji komentar Vuka Jeremića tim povodom.

Prethodno je potpredsjednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov potvrdio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u New Yorku. On je dodao i da će Vučić o svojim aktivnostima obavijestiti građane Srbije odmah po povratku iz New Yorka i Bruxellesa.

Jovanov je u pisanoj izjavi naveo da će Vučić kao i uvijek, o svim svojim aktivnostima i o svemu što radi, a u skladu sa Ustavom, obavijestiti građane Srbije odmah po povratku iz New Yorka i Bruxellesa.

On je tako odgovorio na izjavu predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremića da Vučić tajnim pregovorima s kosovskim liderima Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem "nespretno pokušava da doskoči međunarodnoj zajednici" i "kupi dodatno vrijeme za sebe i svoje koalicione partnere" u Prištini, te da se u utorak sastao u Parizu na tajnoj večeri sa Tačijem, a da je u nedjelju odletio privatno u New York, o čemu javnost u Srbiji nije obaviještena.