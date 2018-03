Merkel i Makron o mapi puta za ambiciozne reforme EU

Nemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je danas u Pariz gde s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom treba da pripreme "jasne i ambiciozne" reforme Evropske unije oko kojih žele da se dogovore do juna meseca, prenosi Beta.



U obraćanju novinarima Merkel i Makron su insistirali na potrebi da se nađu rešenja za brojne izazove sa kojima je suočena Evropa, kao što su - migrantska kriza, rast evroskeptičkih grupa unutar EU, međunarodne diplomatske teznije i reforme evropskih institucija.



Makron je Angeli Merkel predložio da se do juna uspostavi jasna mapa puta za reformisanje Evropske unije.



"Danas se otvara važna faza, u kojoj ćemo imati mnogo da uradimo oko kratkoročnih odluka i da odredimo srednjoročne i dugoročne perspektive za našu Evropu, koja je još neophodnija nego pre nekoliko meseci", rekao je francuski predsednik.



Nemačka kancelarka, kojoj je ovo prvo putovanje u inostranstvo od kada je na dužnost stupila njena nova vlada posle dugotrajnih i mukotrpnih pregovora, rekla je da "ima volju" da do toga dođe i da "veruje da to mogu" da ostvare.



"Više nego ikad je potrebno da Evropa deluje ujedinjeno u geopolitičkoj situaciji gde je multilateralizam pod pritiskom", rekla je ona.



"Mi se ne slažemo uvek odmah od početka ali Francuska i Nemačka su mnogo toga ostvarile zajedno", rekla je Merkel.



Francuski predsednik je dao više predloga za institucionalne reforme za Evropu, kao što je evropski budžet ili jedan ministar finansija za evrozonu ali izgleda da će pregovori biti delikatni pošto je Merkel vezana koalicionim sporazumom u svojoj zemlji.



Makron je rekao da predlažu da se do juna izradi mapa puta u kojoj bi se iznele predložene reforme u evrozoni, oko migrantske politike, odbrane, trgovine, istraživanja, obrazovanja i drugih oblasti.



Evropski samit koji bi mogao da bude važan, treba da se održi 28. i 29. juna.