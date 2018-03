Slovenija bi trebala predati pismo EK glede tužbe protiv Hrvatske

Slovenija bi u petak trebala predati pismo Europskoj komisiji (EK) s prijedlogom pokretanja tužbe protiv Hrvatske zbog nepoštivanja arbitražne odluke o granici, a predajom tog pisma formalno bi trebao započeti rok od tri mjeseca u kojem bi se komisija trebala očitovati hoće li sama preuzeti ovaj slučaj, prenosi slovenska agencija STA, prenosi Fena.

Slovenska vlada je u srijedu, na svojoj zadnjoj redovnoj sjednici prije ostavke premijera Mira Cerara, prihvatila sadržaj pisma i obvezala se na podizanje tužbe protiv Hrvatske pred Europskim sudom, ako to ne učini Europska komisija te ako će Hrvatska i dalje odgađati implementaciju arbitražne odluke.

Sadržaj pisma koje bi, prema neslužbenim informacijama, slovenski diplomati u petak trebali predati Europskoj komisiji, zasada ostaje skriven pod oznakom tajnosti.

No, prema do sada otkrivenim informacijama pismo sadrži opise konkretnih primjera kršenja europskoga prava, do kojeg dolazi zbog hrvatskog nepriznavanja arbitražne odluke o razgraničenju među dvjema državama, a time se u njemu nalaze i svi elementi tužbe. Prema neslužbenim informacijama u pismu je više od stotinu stranica materijala.

Nakon što zaprimi pismo, Europska komisija će imati tri mjeseca za odgovor i odluku o tome hoće li pokrenuti postupak protiv Hrvatske i preuzeti ovaj slučaj u svoje ruke. Ako se to ne dogodi, Slovenija će sama nastaviti s radnjama glede pokretanja tužbe.