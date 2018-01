'Ne' nacionalističkom manipuliranju granicom

Pedesetak aktivista lijevih slovenskih i hrvatskih stranaka - izvanparlamentarne Radničke fronte i parlamentarne Levice - prosvjedovalo je ovog vikenda na hrvatsko-slovenskoj granici u Istri zbog načina kako vlasti dviju država nacionalistički manipuliraju graničnim sporom.

Prioritet su socijalni problemi, a pitanje granice treba riješiti razgovorom, poručili su.

"Slovenija i Hrvatska danas dijele sudbinu zemalja na periferiji Europe, gdje socijalne razlike rastu, radnici gube sva prava, a atipični oblici rada postaju norma", poručeno je u nedjelju na ničijoj zemlji na graničnom prijelazu Plovanija.

Kako kažu, "umjesto da rješavaju probleme svojih naroda, političari jedne i druge strane konstantno potpiruju trenja s vanjskim ili unutarnjim neprijateljima, prema potrebi. Politički spektakli poput ovog u Piranskom zaljevu, sasvim su logičan folklor koji prati daljnje rastakanje socijalne države", naveli su.

"Glavni razlog zašto smo došli je poslati poruku politici u Sloveniji i u Hrvatskoj da mi ljudi na ovoj i na onoj strani granice ne pristajemo na nacionalistički diskurs, da ne pristajemo na prebacivanje pažnje s važnih socijalno-ekonomskih pitanja na pitanje granice", naveo je u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) parlamentarni zastupnik Levice i organizator manifestacije sa slovenske strane Grega Ciglar.

"Što se tiče rješenja, mislim da je potreban dijalog, jer neće biti nikakvog rješenja ako politike s obje strane nastave na isti način. Mi očekujemo dijalog i normalnu suradnju", rekao je Ciglar.

Pedesetak sudionika, ne samo iz slovenske i hrvatske Istre, nego i iz brojnih drugih dijelova dviju zemalja poručilo je da je granica ovdje strano tijelo, da su u Istri ljudi uvijek živjeli zajedno i da svaka granica zadire u obiteljske, prijateljske, ali i ekonomske veze.

"Ova priča oko Piranskog zaljeva je nacionalističko bacanje prašine u oči, a radi se o tome da bi taj problem trebao riješiti u korist ljudi koji ovdje žive, prije svega u njihovu ekonomsku korist. Znači, zajedničkim upravljanjem da bi se ekonomski eksploatirao ovaj zaljev", ističe za RSE program aktivist Radničke fronte iz Pule i organizator manifestacije s hrvatske strane Roberto Belušić.

Ovo nije prva, a neće biti ni posljednja suradnja dviju stranaka koje dobro surađuju, a o vlastima u svojim državama misle identično negativno, najavljuje aktivistica Levice iz Kopra Irena Urbič.

"Naročito o pitanju manipulacija i nerješavanja bitnih pitanja. Već smo surađivali kada je postavljena žilet-žica na slovenskoj granici uzduž rijeke Dragonje i još ćemo surađivati i u pozitivnim stvarima, nadam se, a ne samo oko ovakvih poput ove maratonske priče s granicom između Slovenije i Hrvatske", kaže Urbič za RSE.

Povezuju nas ciljevi, riječi su Belušića.

"To je, prije svega, borba za radnička prava i za dostojanstven život ljudi koji žive od svog rada i, naravno, borba protiv ovakvih nacionalističkih magli koje miču fokus s bitnih stvari a to su ekonomski problemi. Mi smatramo da je nacionalni interes Hrvatske radnička plaća od 2.000 eura, i to je nacionalni interes za koji smo se svakako spremni boriti!", ističe Roberto Belušić.