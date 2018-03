Srušio se pešački most na Floridi, ima žrtava

Nekoliko osoba poginulo je danas kada se srušio pešački most u okviru Međunarodnog univerziteta na Floridi, saopštili su zvaničnici, prenosi Beta.



Lokalni mediji prenose da u incidentu ima poginulih i povređenih, kao i da je najmanje pet vozila ostalo zarobljeno pod ruševinama.



Na licu mesta se nalazi veliki broj ambulatnih vozila, a spasioci pokušavaju da dopru do smrskanih vozila.



Zvaničnici su pozvali građane da izbegavaju to područje.



Betonski most, težak 950 tona, izgrađen je iznad autoputa i otvoren je pre nekoliko dana, navodi CBS Majami.



Most je koštao 14,2 miliona dolara i izgradjen je kako bi povezao kampus sa mestom Svitvoter (Sweetwater). Studenti su zahtevali izgradnju mosta kako ne bi morali da prelaze prometnu saobraćajnicu.