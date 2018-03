U klizištu u Hrvatskoj Kostajnici uništeno desetak kuća

U klizištu u Hrvatskoj Kostajnici u utorak je za nekoliko minuta uništeno desetak kuća, od kojih šest potpuno, ali nema povrijeđenih.



Zahvaljujući tome što su čuli tutnjavu i osjetili podrhtavanje tla, ljudi su pobjegli iz svojih kuća. Oko 20 mještana je evakuisano, prenose hrvatski mediji.



Mjesto nesreće u Hrvatskoj Kostajnici, iznad Starog puta, ubrzo je posetio premijer Andrej Plenković koji je u vrijeme odrona bio u blizini, na sastanku kriznog štaba, budući da se to područje bori s poplavom zbog rasta vodostaja Une.



"Srećom, prema prvim informacijama koje smo dobili od Hrvatske gorske službe spašavanja, hitne medicinske pomoći, od gradonačelnika i susjeda, u ovom trenutku se čini da nema ljudskih žrtava, niti ozbiljnijih povreda", rekao je Plenković.



On je naveoda se čini da su glavni uzroci odrona velike količine snijega koje su u proteklim danima pale u Hrvatskoj Kostajnici pa je njegovim brzim otapanjem došlo do poremećaja i velikoga klizišta, prenijela je hrvatska Vlada u saopštenju.



Plenković je najavio da će Vlada u saradnji s gradom i županijom pomoći da se ugroženima obezbijedi smještaj, ali i da pomogne u rekonstrukciji srušenih i oštećenih kuća.



Zbog rasta vodostaja rijeka pojedinim dijelovima Hrvatske prijete poplave, a najkritičnije je na području Karlovca i Hrvatske Kostajnice, gdje u odbrani od poplava pomaže i vojska.